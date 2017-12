Impianti sciistici a norma Il collaudo va a buon fine ma adesso manca la neve

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Via libera al funzionamento della seggiovia di Monte Piselli. Come previsto, ieri mattina è avvenuto senza intralci il collaudo da parte dei tecnici dell’Ustif degli impianti della stazione sciistica e, pertanto, tutto è pronto per dare inizio alla nuova stagione. Che però dovrà attendere, dal momento che la neve caduta nelle scorse settimane non è sufficiente per poter preparare adeguatamente le piste. Anche perché, il rialzo delle temperature e le raffiche di vento in altura che si sono verificate negli ultimi giorni, hanno sciolto in parte il manto bianco che si era accumulato. La speranza è che nei prossimi giorni si registri un calo delle temperature e l’arrivo di perturbazioni che portino precipitazioni nevose. Per potere sciare a Capodanno si spera quindi in un’abbondante nevicata. Prosegue nel frattempo il lavoro del nuovo consiglio di amministrazione del Cotuge presieduto da Enzo Lori che, sin dal suo insediamento, non ha lesinato impegno per cercare di rilanciare quella che da sempre viene considerata la montagna degli ascolani. Il bando Innanzitutto, si è proceduto a predisporre il bando di gara che ha consentito di assegnare la gestione degli impianti di risalita e dei rifugi per due stagioni garantendo un minimo di progettualità al gestore.