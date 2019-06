Minaccia una mamma con la bimba e rapina l'ufficio postale: arrestato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Un trentenne ascolano è stato arrestato per aver messo aalla filiale delle Poste di via Sassari, nel quartiere Tofare a Porta Maggiore. Gli agenti della squadra mobile di Ascoli, coordinati dalla dirigente Patrizia Peroni e i carabinieri, dopo aver raccolto le testimonianze degli impiegati e delle persone presenti in quel momento all’interno dell’ufficio postale, lo hanno condotto in questura a distanza di poche ore dal colpo messo a segno per accertare la sua posizione.Potrebbe essere lui quindi il giovane che ieri mattina intorno a mezzogiorno ha deciso di compiere la rapina. Cappello in testa e occhiali da sole per cercare di travisare il volto, il trentenne è entrato nella filiale del rione Tofare si è diretto verso il bancone. A questo punto, brandendo un coltello, essendo l’area aperta al pubblico con quella riservata ai dipendenti divisa da un vetro antiproiettile, brandendo il coltello verso una donna che era in attesa di compiere la propria operazione insieme con la figlia piccola, si è fatto consegnare i soldi che stavano per essere versati in cassa.