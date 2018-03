Pugni in testa alla compagna e divieto di rientrare a casa Condannato marito violento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Offese, minacce e violenze. Erano queste le azioni che una donna sudamericana era costretta a subire dal suo convivente. Fino a quando non ha preso la ferma decisione di denunciarlo alla magistratura. Si è concluso il processo di primo grado a carico di A. O., ascolano di 52 anni che si è concluso con la sua condanna a 9 nove di reclusione con l’aggiunta di una multa di 400 euro. Una sera, al culmine di una banale discussione, il cinquantaduenne avrebbe aggredito la sudamericana colpendola con pugni sul capo e sulle braccia cagionandole lesioni personali guaribili i sei giorni. In un’altra circostanza l’uomo si è opposto a che la donna e la di lei figlia rientrassero in casa dove fino a quel momento avevano vissuto mettendo fuori della porta alcuni loro vestiti.