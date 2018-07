Migliaia di multe non pagate: il Comune va a caccia dei debitori

di Luca Marcolini

ASCOLI - L’Arengo ci riprova e fa scattare nuovamente la caccia ai debitori per multe non pagate. Un’ondata di avvisi di accertamento, che riguarderebbero circa 8000 infrazioni andate a vuoto, dal punto di vista degli introiti per l’ente, con una somma da incassare di circa 650 mila euro. Un vecchio problema che si ripresenta, dunque: recuperare i soldi delle multe non pagate, nel caso specifico degli ultimi avvisi relative a circa tre anni fa, trattandosi di contravvenzioni del secondo semestre del 2015 e del primo semestre del 2016. Adesso si prova a recuperare quanto possibile, considerano che alle spalle c’è già tutto un pesante credito mai riscosso che, nel corso di dodici anni, è arrivato a superare gli 8 milioni di euro.