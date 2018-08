Messa in ferie nei giorni del terremoto: Comune condannato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La giunta comunale ha approvato il ricorso in appello contro la sentenza del giudice Ecclesia del tribunale del lavoro che ha dato ragione a una dipendente. Il Comune aveva scomputato dalle ferie i giorni di assenza dalla dipendente in un asilo nido nelle giornate del 27, 28 e 31 ottobre 2016 e del 18,19 e 30 gennaio 2017 a seguito delle scosse di terremoto. Gli asili infatti erano stati chiusi straordinariamente a seguito degli eventi sismici. Il tribunale ha però condannato l’Arengo a restituire i sette giorni di ferie. L’ufficio legale del Comune sosterrà in appello la legittimità del proprio operato in considerazione della straordinarietà degli eventi sismici e climatici che avevano colpito il territorio comunale rendendo inagibili anche alcuni edifici comunali, con conseguente chiusura di uffici e in particolare di tutti gli asili comunali e con impossibilità di collocare il personale educativo in altre sedi, rispettando nel contempo la figura professionale dello stesso.