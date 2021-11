E' morto il fotografo Maurizio Melosso. Ultimo gesto d'amore la donazione degli organi

ASCOLI - È venuto improvvisamente a mancare all’età di 65 anni, Maurizio Melosso, operatore della comunicazione, fotografo e poi impegnato in altre attività lavorative, persona molto conosciuta a San Pietro Martire per la sua bonomia e altruismo. Era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette di Ancona a seguito di un improvviso malore.

Sottoposto a delicato intervento chirurgico purtroppo non ce l’ha fatta a superare il decorso. I funerali si svolgeranno questo pomeriggio alle 15 nella chiesa di San Pietro Martire. Come ultimo gesto d’amore Maurizio, quando era in vita, aveva dato l’autorizzazione all’espianto degli organi. E proprio ieri sarebbe diventato nonno con la nascita della tanto attesa Azzurra. Attestati di cordoglio sono pervenuti ai figli Giorgia e Mattia, ai fratelli Rosanna e Marco, a Ilaria, Giovanni e Sandra.

