Il "Miles" e i "Nodi" di Marcolini in esposizione al Caffè Meletti. Un omaggio al poliedrico artista

ASCOLI - Dal 6 giugno agli inizi di luglio, il Caffè Meletti apre le porte all’arte di Arnaldo Marcolini. Quindici opere, tra le ultime realizzate dal maestro ascolano, che hanno come tema il “Miles” e i “Nodi”. «Sono orgoglioso - racconta Marcolini - che mi sia stata offerta la possibilità di esporre al Meletti. In questo momento sto lavorando molto; le mie opere ottengono riscontri positivi dalla critica specializzata, anche fuori dai confini nazionali». Le opere del maestro Marcolini sono esposte in tutto il mondo.

La prima mostra risale a ben 63 anni fa. Era il 1959 e Marcolini espose insieme a Tullio Pericoli e Fausto Di Flavio nell’allora circolo delle Poste di Ascoli in corso Mazzini, vicino a piazza del Popolo. Nello stesso anno, fu allestita una mostra con le sue opere e quelle di Valeriano Trubbiani a Palazzo vescovile. L’ultima personale di Marcolini in città, invece, risale al marzo del 2019. Fu ospitata al Forte Malatesta.

