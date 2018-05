In affitto un pezzo d'ospedale per ospitare uffici, farmacia e istituti di credito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Cercasi privato interessato ad utilizzare per i prossimi sei anni (., a partire dal prossimo mese di giugno) una parte della palazzina dell’ospedale Mazzoni ad Ascoli che attualmente ospita vari servizi tra cui gli uffici postali e anche la farmacia comunale. Il tutto si concretizza attraverso un avviso pubblico dell’Asur che è alla ricerca di manifestazione di interesse da parte di privati intenzionati a farsi avanti. Un avviso che si rivolge – come espressamente specificato – esclusivamente a soggetti (società, cooperative e altre tipologie) la cui attività rivesta carattere di interesse pubblico o riguardi servizi al cittadino. Come ad esempio banche, uffici postali, vendita di articoli sanitari e similari.