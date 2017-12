Famiglia finisce all'ospedale intossicata a causa di un braciere difettoso

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Ieri notte una famiglia di origine marocchina, padre, madre e due figli, sono stati ricoverati al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni di Ascoli per un’intossicazione da monossido di carbonio, sviluppatosi dalle esalazioni di un braciere alimentato a carbone posto nell’abitazione. Colti da malessere si sono recati al pronto soccorso, allarmati soprattutto dalle condizioni della figlia più giovane. Ricevute le prime cure, l’intera famiglia e stata trasferita al Centro Iperbarico “Iperbarica Adriatica”, per sottoporsi a terapia d’urgenza. Dopo la seduta in camera iperbarica, le condizioni cliniche di tutta la famiglia, ma soprattutto della giovane, sono decisamente migliorate.