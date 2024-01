ASCOLI Una nuova stazione meteo svetta tra le Cento torri. Da pochi giorni è in bella vista nell'area di Pennile di Sotto: tutto merito dell'Istituto Mazzocchi-Umberto I. «Si tratta della stazione più moderna e all'avanguardia della zona – afferma il dirigente scolastico, Nazario D'Amato -. Avrà uno scopo didattico, ma è anche di pubblica utilità».

Il funzionamento

Gli strumenti fotografano minuto per minuto la situazione meteo, offrendo ad esempio dati aggiornati su temperatura, massimi e minimi giornalieri, pressione, quantità di pioggia, umidità, indice di calore, radiazione solare e ultravioletta, velocità e direzione del vento, polveri sottili. La stazione meteorologica diventa anche occasione di laboratori per gli studenti, finendo per rappresentare quindi uno strumento fondamentale per l'approfondimento e la ricerca. Inoltre si pone l'accento sulle possibilità di rendere la didattica innovativa, più digitale e sulla funzione educativa nella sensibilizzazione ai temi attuali del clima e dei suoi cambiamenti. Il Mazzocchi spinge così l'acceleratore sull'indirizzo Biotecnologie ambientali, dove ampio spazio viene dato allo studio delle interazioni fra sistemi energetici e ambiente, specialmente riferite all'impatto ambientale degli impianti e alle relative emissioni inquinanti. «I nostri studenti si applicano nell'analisi dell'aria. La stazione sarà un valido strumento in più», aggiunge D'Amato. Il preside del Mazzocchi sottolinea l'importante contributo che darà alla cittadinanza. «La stazione fornisce dati aggiornati ogni minuto a chiunque desideri acquisire informazioni, non soltanto sul meteo ma anche sulla qualità dell'aria – spiega D'Amato -. Riesce poi a offrire dati molto precisi soprattutto per quanto riguarda la misurazione del vento perché installata a Pennile di Sotto, in una zona aperta, non ostacolata da edifici».

Altre opportunità

Non sarà questo l'unico strumento a disposizione dell'istituto ascolano: in arrivo nuove opportunità nel segno dell'innovazione. L'acquisto di questa nuova stazione meteo è stato reso possibile grazie al Piano scuola 4.0, uno stanziamento di fondi europei nell'ambito del Pnrr, messo in campo dal Ministero dell'Istruzione, con l'obiettivo di trasformare le classi tradizionali, realizzando laboratori per le professioni digitali del futuro nelle scuole secondarie di secondo grado, dotandole di spazi e di attrezzature digitali avanzate per l'apprendimento di competenze sulla base degli indirizzi di studio presenti nella scuola e nei settori tecnologici più all'avanguardia. Nel caso della stazione meteo al Mazzocchi, la strumentazione è griffata Meteosystem, specializzata in sistemi e servizi per la meteorologia, climatologia ed ambiente, azienda di Meteogiuliacci, società nata su iniziativa e grazie all’esperienza del celebre colonnello Mario Giuliacci.