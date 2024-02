ASCOLI - Gli studenti dell'istituto Mazzocchi – Umberto I diventano portatori d'innovazione e fanno gola alle imprese. E tutto grazie al progetto di analisi sull'alga spirulina. «Lo scopo è dare ai nostri ragazzi una visione del mondo del lavoro – spiega Gianluca Cauteruccio, coordinatore dell'ufficio tecnico dell'istituto -. Lo studio dell'alga Spirulina è sperimentale in tutta Italia, chi la produce tende a tenersi il know-how. Noi abbiamo richiesta da parecchie aziende per l'utilizzo della nostra strumentazione: oggi siamo più avanti rispetto a loro».



Il progetto



Il progetto mira a utilizzare la spirulina per la fitodepurazione dei reflui provenienti dalle industrie lattiero-casearie e del settore oleario, trasformando i reflui in nutrienti per la spirulina stessa. Alla fine del processo si ottiene acqua depurata e biomassa di spirulina, utilizzabile anche per la produzione di biodiesel: un sistema energia a impatto zero. Per questa attività si stanno formalizzando protocolli di intesa con università e aziende locali. E insieme al progetto della nuova e moderna stazione meteorologica, il Mazzocchi si ritaglia un ruolo di rilievo. La stazione è di pubblica utilità, consultabile sul sito dell'istituto, e fornisce dati aggiornati su temperatura, pressione, pioggia, umidità, indice di calore, vento. Ma l'importanza verte soprattutto su un altro aspetto. «Verifica i parametri di qualità dell'aria e le polveri sottili», sottolinea Cauteruccio. L'impatto sugli studenti è notevole: « Ottengono conoscenze e competenze innovative realmente spendibili nel mondo del lavoro – spiega il coordinatore -. Considerando le crescenti sfide legate all'approvvigionamento alimentare, il processo biotecnologico di coltivazione della spirulina rappresenta un futuro promettente, data la sua ricchezza di nutrienti essenziali. Gli studenti imparano a gestire i parametri di crescita ottimali, come l'intensità luminosa, i nutrienti, il ph e l'aerazione». Il Mazzocchi offre diversi indirizzi di studio, tra cui le biotecnologie ambientali, con l'obiettivo di formare studenti competenti, consapevoli e impegnati nella conservazione e nella gestione sostenibile dell'ambiente.



Il laboratorio



Per quanto riguarda l'acqua, c'è anche il progetto "Laboratorio in Ambiente Naturale". «Gli studenti effettuano il campionamento e un'analisi preliminare delle acque marine in mare aperto, utilizzando un'imbarcazione a impatto zero come una barca a vela. I campioni vengono poi analizzati in laboratorio per ottenere dati più dettagliati», sostiene Cauteruccio. Per sviluppare questi programmi, l'istituto si è dotato di strumentazione innovativa, tra cui l'impianto pilota per la produzione di microalghe e strumenti di analisi avanzati come gas cromatografi e spettrofotometri, per un investimento totale di oltre 150 mila euro,