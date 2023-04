ASCOLI - Un maxi-schermo per monitorare i posteggi liberi e due nuove parcheggi in corso Mazzini est: due risposte in arrivo (una a breve e l’altra a medio termine) sul fronte della sosta. Un grande monitor sarà posizionato all’altezza di piazza Matteotti per informare gli automobilisti sulla disponibilità di posteggi a Porta Torricella e in piazza della Viola.

Nei prossimi giorni, la Saba provvederà ai lavori per l’installazione di uno schermo e l’attivazione di sensori che avranno il compito di aiutare i cittadini al volante a capire dove trovare stalli liberi, evitando giri inutili, all’interno del centro, per alleggerire un po’ i carichi di auto nella zona tra corso Vittorio Emanuele, piazza della Viola e viale De Gasperi. All’orizzonte, invece, c’è anche una importante soluzione di prospettiva, per la sosta nella zona di corso Mazzini est, che l’Arengo – su input del sindaco Marco Fioravanti in raccordo col Demanio – metterà in campo con l’attivazione di due nuovi parcheggi nell’area di pertinenza dell’ex caserma Umberto I (parte del complesso dell’ex distretto militare): uno interrato da 80 posti e uno a raso da 40 posti. Una soluzione importante, che si formalizzerà con l’arrivo del protocollo tra istituzioni per la valorizzazione di aree e immobili pubblici all’attenzione del consiglio comunale martedì prossimo.



Si lavorerà già martedì e mercoledì per l’installazione di quella che viene definita segnaletica intelligente. I lavori riguarderanno l’installazione di un monitor in piazza Matteotti per indicare gli stalli disponibili, con aggiornamenti in tempo reale, in piazza Viola e nel parcheggio di struttura a Porta Torricella. In questo modo, gli automobilisti in arrivo in centro storico, già all’altezza di piazza Matteotti, sapranno se ci siano posti disponibili per la sosta nei due parcheggi. Evitando, quindi, di raggiungere gli stessi in caso di mancanza di stalli liberi. Per questi lavori, attraverso una specifica ordinanza, sono previste in piazza Matteotti, dalle 8.30 di martedì 4 aprile alle 20 del giorno successivo, le interdizioni al transito pedonale nel tratti di attraversamento davanti al civico 7 e l’interdizione sempre al transito pedonale sul marciapiede interessato dai lavori. In piazza della Viola, invece, dalle 8.30 alle 20 del 5 aprile è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta su tutti gli stalli blu (a pagamento).



L’altra novità in arrivo, seppure in tempi più lunghi, è la realizzazione di due parcheggi in corso Mazzini est per un totale di 120 posti nelle aree adiacenti all’ex caserma Umberto I, nel complesso del distretto militare, grazie all’accordo raggiunto dal sindaco Fioravanti con l’Agenzia del demanio. Il parcheggio da 80 posti sarà interrato, mentre l’altra area di sosta prevista sarà a raso per un totale di 40 posti. Una dotazione importante di nuovi stalli che potrà servire a ridurre di molto le criticità dei residenti della zona.