Max Gazzè gira un video in centro storico a bordo di un bolide

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Martedì a bordo di una vettura Formula E, a emissioni zero, Max Gazzè girerà un video promozionale su Ascoli percorrendo le strade cittadine. La volontà, in questa occasione, è quella di poter unire quest’ultima con la storia di Ascoli Piceno attraverso un video che possa promuovere la cultura, le bellezze della città e la nuova frontiera nel settore Motorsport. Sempre più di frequente si parla di vetture ad emissioni zero e dal 2014 è nato un campionato dedicato a veicoli spinti da motori elettici: la Formula E. Questo veicolo, per cui HP Composites produce l’intera carrozzeria, passeggerà per il centro storico di Ascoli Piceno mostrando le bellezze e la storia della città. A guidare l’auto un testimonial d’eccezione, il cantautore e pilota per passione Max Gazzè. La vettura seguirà un percorso che permetterà di toccare i punti di interesse storico-culturali come Piazza Arringo, Piazza del Popolo, Il Ventidio Basso e alcuni vicoli caratteristici del centro storico.