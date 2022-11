È morto a 49 anni Mauro Morganti, titolare della pizzeria Tatanka in centro. Grande tifoso del Picchio e sestierante neroverde

ASCOLI - È morto all'età di 49 anni Mauro Morganti, titolare insieme alla moglie Giuseppina Galanti, della nota pizzeria al taglio Tatanka di via D'Ancaria, appena dietro piazza del Popolo. Mauro si è sentito male nella tarda serata di mercoledì ed è stato trasportato d'urgenza al Pronto soccorso. Durante la notte il quadro clinico si è aggravato e Mauro non ce l'ha fatta.

Era un ascolano a tutto tondo. Tifosissimo dell'Ascoli calcio, seguiva con grande passione la squadra che amava. Forte anche il suo impegno per i colori neroverdi del sestiere di Porta Maggiore. Nel precedente mandato era stato componente del comitato ed ora era uno dei responsabili della taverna di via delle Terme. Lascia anche la mamma Francesca e la sorella Alessandra.

La pagina facebook degli Ultras 1898 dell'Ascoli riporta questo post «Un brutto risveglio per tutti noi... ci lascia un bianconero, un quintanaro, un ascolano vero. Un amico. Un uomo dalla straordinaria bontà con il quale abbiamo condiviso gradoni e passioni. Dalla Quintana alle posizioni politiche alle trasferte per il Picchio. Chi non ha mai mangiato un calzone nel tuo locale. Le parole non sono facili da scrivere. Ci dispiace non aver mantenuto la promessa fatta ad una tua richiesta. A Montecarlo andremo insieme Mauro un giorno. Buon viaggio amico nostro, buon viaggio neroverde, buon viaggio Sumo”. Un messaggio di cordoglio alla famiglia ed al sestiere di Porta Maggiore è stato postato sulla pagina facebook ufficiale della Quintana di Ascoli.