La Regione ha deciso: sarà Massimo Esposito il direttore generale dell'Area vasta 5 al posto di Cesare Milani

ASCOLI - Manca solo l'ufficilialità ma sarà Massimo Esposito, dal 2018 direttore amministrativo direttore delle tre unità operative della direzione amministrativa ospedaliera, Urp e Formazione dell’Area Vasta 5, a prendere il posto dal 1° gennaio del direttore generale dimissionario Cesare Milani. Questa mattina c'è stato un incontro in Regione dove è uscito fuori il nome del manager sanitario che conosce bene la sanità picena per avere ricoperto per molti anni la sanità picena. Massimo Esposito è anche presidente del Rotary di San benedetto del Tronto.

