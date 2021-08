Mascherina, green pass e il distanziamento al concerto di Emma e Alessandra Amoroso

ASCOLI - È tutto pronto domani sera, per l’allestimento della 22° edizione del Memorial Alessandro Troiani, la manifestazione diretta artisticamente dal produttore, musicista e autore Dario “Dardust” Faini per la sezione ascolana dell’Ail, l’Associazione italiana leucemie, per la ricerca dei tumori del sangue e del reparto di Ematologia dell’ospedale cittadino.



Lo show vedrà sul palco, oltre all’artista ascolano, due autentiche primedonne del pop italiano, Emma Marrone e Alessandra Amoroso, le cui esibizioni saranno inaugurate dall’intervento dell’attrice ascolana Alice Pagani, accompagnate musicalmente dal basso di Saturnino Celani e dal Quartetto d’archi diretto dal maestro Carmelo Patti. La manifestazione, che con l’associazione è nata alla fine degli anni ’90 per volontà dello stesso Alessandro Troiani, giovane commerciante prematuramente scomparso, quest’anno ha raggiunto una visibilità nazionale, al punto che in poche ore ha visto polverizzati i mille biglietti disponibili.



Il “Memorial” sarà tuttavia caratterizzato da una lunga e ferrea serie di norme anti Covid che dovranno essere obbligatoriamente osservate dai presenti. Regole che hanno visto sorgere il malcontento di molti, dato che la piazza sarà chiusa totalmente al transito dalle ore 18, per dar modo agli artisti protagonisti di effettuare le ultime prove sul palco. Anche tutti i locali legati alla ristorazione saranno chiusi a partire dalla stessa ora, a parte il Caffè Meletti che potrà usufruire dell’ingresso in via del Trivio. A causa dei controlli accurati da effettuare da parte di hostess e della security nelle due porte di ingresso previste, in via Del Duca e in via Panichi, è consigliato iniziare l’afflusso a partire dalle ore 19.30, con tutti gli spettatori che dovranno esibire il green pass o il referto del tampone negativo, effettuato al massimo 48 ore prima. Al termine del concerto, previsto per le ore 23 circa, il pubblico dovrà defluire verso le uscite senza accalcarsi e, per poter facilitare tali disposizioni, verranno spalancate simultaneamente tutte le porte della piazza. Gli spettatori dovranno obbligatoriamente accedere con indosso la mascherina, che potranno togliere solo al momento in cui si metteranno seduti.



Coloro che avranno prenotato on line il biglietto della serata, dovranno obbligatoriamente convertire la prelazione con un biglietto d’ingresso presso la biglietteria di piazza del Popolo: botteghino che, dopo le ore 18, opererà presso la rua al fianco di Palazzo dei Capitani. Lo show avrà inizio alle ore 21 e potrà avvalersi di una collocazione di posti a sedere in piazza debitamente distanziati, con il palco montato davanti alla chiesa di San Francesco, dotato di due schermi ubicati ai lati per poter permettere anche a chi è nelle postazioni più lontane di poter seguire bene lo svolgimento dello spettacolo.

