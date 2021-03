Aiuta i bambini in difficoltà, Mattarella nomina Alfiere della Repubblica la liceale Martina

ASCOLI - Una studentessa del liceo scientifico Orsini di Ascoli insignita del titolo di Alfiere della Repubblica. Martina Di Vardo, 17 anni di Castel di Lama, è tra i 28 giovani italiani al quale il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha conferito l’attestato d’onore riservato a giovani che si sono distinti per l’impegno e le azioni coraggiose e solidali, e rappresentano, attraverso la loro testimonianza, il futuro e la speranza in un anno che rimarrà nella storia per i tragici eventi legati alla pandemia.

La cerimonia di consegna degli attestati e delle medaglie si svolgerà al Quirinale non appena l’emergenza sanitaria lo consentirà. Una notizia inaspettata ed emozionante per la giovane studentessa, oltre ad essere motivo di orgoglio per mamma Maria Angela Alessandrini professoressa all’istituto Mazzocchi Umberto I, il papà Gennaro ingegnere meccanico e il fratello Giacinto studente universitario.



«Non mi aspettavo di essere insignita di questo riconoscimento – afferma Martina Di Vardo - perché non pensavo di aver fatto delle azioni particolari, ma solo quello che dovrebbero fare tutti, cioè aiutare chi è in difficoltà». La motivazione del premio a Martina Di Vardo, infatti, è «Per l’impegno e il senso di solidarietà con cui ha preparato spettacoli che avevano come protagonisti bambini in difficoltà. Per le qualità e la sensibilità espresse nelle sue poesie». La segnalazione è stata fatta dal regista Tonino Simonetti presidente dell’associazione Laboratorio progetto Teatro di Monteprandone. Insieme a sua madre ha preso parte a questa realtà teatrale dove fin da subito ha manifestato la sua dedizione nell’aiutare i ragazzi disabili nell’allestire gli spettacoli, fino a quando non ha iniziato a prenderne parte. La giovane Alfiere, infatti, ha lavorato all’allestimento di spettacoli che hanno visto come protagonisti bambini disabili, mostrando sempre particolare sensibilità verso chi si trova in difficoltà.



Inoltre nonostante le difficoltà e i problemi derivati da una malattia qualche anno fa, la giovane studentessa non si è mai persa d’animo: ha continuato a studiare con una determinazione ammirevole e a manifestare una forte e sincera solidarietà verso il prossimo. A scuola ha sempre ottenuto ottime valutazione ed è stata, per due anni consecutivi, tra le vincitrici del concorso di poesia indetto dalla corale polifonica di Ascoli Piceno. Le sue due composizioni hanno riguardato, il tema dell’immigrazione e i sentimenti scaturiti dopo il terremoto che ha colpito l’Italia centrale.

«In futuro vorrei continuare a fare teatro e danza – conclude Martina Di Vardo - perché sono attività che mi appassionano molto. Inoltre mi piacerebbe lavorare in ambito medico e in particolare con i bambini. Sicuramente nel mio futuro continuerò ad aiutare le persone che si trovano in difficoltà perché sapere di poter contare su qualcuno è una cosa rassicurante e bellissima». Martina Di Vardo è dunque membro dell’associazione nazionale Alfieri della Repubblica, che ha tra i fondatori la cuprense Celeste Montenovo, già Alfiere della Repubblica nel 2019.