È morta Giovanna Martelli, ha insegnato per 40 anni matematica al liceo scientifio Orsini. Domani i funerali

ASCOLI - E' venuta a mancare ieri, all'età di 86 anni, la notissima docente di matematica e fisica Giovanna Martelli. Appena laureata, ha insegnato per un anno al liceo classico Stabili di Ascoli, poi ha ottenuto la cattedra al liceo scientifico Orsini del capoluogo piceno dove è rimasta per oltre 40 anni, insegnando a generazioni di studenti ascolani e del territorio limitrofo. In quella scuola era per tutti la "mitica" Martelli.

Non ha disdegnato l'impegno politico ed è stata anche consigliere comunale di maggioranaza nelle file del Partito popolare nel periodo 1995-1999 durante il mandato del sindaco Roberto Allevi. Ha collaborato con l'emittente Radio Ascoli ed è stata conduttrice dei famosi "Notturni".

Notevole anche il suo impegno nel sociale e segnatamente nel mondo dell'associazionismo. Ha collaborato con L'Impronta del vescovo monsignor Silvano Montevecchi, insegnando gratuitamente agli studenti durante il pomeriggio. Ha fatto parte della Banca del tempo ed è stata animatrice al ricovero Ferrucci.

Lascia il fratello Gianluigi, che vive a Piacenza, e numerosi nipoti e pronipoti. Il funerale di Giovanna Martelli si celebrerà domani pomeriggio, alle ore 15, in cattedrale.