Il marito le rompe il naso lei lo denuncia ma poi ci ripensa

ASCOLI - Una famiglia apparentemente tranquilla, dove la mamma e il papà ricoprono dei ruoli di rilievo a livello lavorativo e con due figli ormai grandi. Fino a quando un giorno lei non finisce al Pronto soccorso e nel referto viene riportata una prognosi di 20 giorni, a causa di un naso rotto per un pugno infertole dal marito. La vicenda, come procedura abituale in determinati casi, viene subito segnalata alla Polizia di Ascoli e il marito decide di cercarsi un’altra casa. Ma basta l’arrivo del Natale che la donna, pure di tener fede al suo ideale di famiglia unita e perfetta, e per non essere giudicata dai suoi concittadini, ritira la denuncia. Sia lei che il marito sono molto conosciuti in città per via del loro lavoro.Il clima natalizio ha fatto sì che la donna provasse con ancora più forza quel senso di pietà verso suo marito, e forse anche un senso di colpa. Credendo che, magari involontariamente, avesse indotto suo marito ad essere così violento nei suoi confronti. . E per questo si è recata negli uffici della Questura della città per ritirare la denuncia. Così il marito è tornato a vivere in quella casa, con i suoi figli e con sua moglie più volte vittima delle sue violenze, fisiche e psicologiche.