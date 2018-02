Il marito è disabile la moglie rovinata giocando alle slot machine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Il gioco d’azzardo colpisce ancora: che sia giocare alle “macchinette” slot e vlt, al gratta e vinci o e alle scommesse sportive. Questa volta a farne le spese, e non solo a livello economico ma anche sociale e personale, è una cittadina dell’Ascolano, che chiameremo Gabriella. Consapevole di essere caduta nel tunnel della dipendenza e di veder andare in frantumi la propria vita, tanto da rivolgersi agli sportelli di competenza e chiedere aiuto, ma non abbastanza forte per uscirne.Gabriella, una sessantina di anni, con una entrata mensile di 800 euro, attraverso un contratto a chiamata. Lei vive con suo marito, disabile, e trascorre tutto il suo tempo libero alle slot machine, tanto che più di una volta ha dimenticato di dare le medicine alla persona della quale si deve prendere cura. Questa situazione, che l’ha portata ad indebitarsi, gli sta creando dei grandi problemi non solo a livello personale, ma anche nel lavoro. Più di una volta ha chiesto dei soldi in prestito a colleghi, amici e familiari i quali spesso hanno difficoltà a non aiutarla. Soldi che lei puntualmente gioca e questo l’ha portata ad accumulare dei debiti importanti.