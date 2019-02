Trovato con la marijuana al parco dei bambini: fermato un nigeriano

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Le fiamme gialle del Gruppo Ascoli, a seguito di mirate attività di perlustrazione, osservazione e pedinamento intorno a corso Vittorio Emanuele, hanno fermato un trentenne di nazionalità nigeriana, trovato in possesso di involucri contenenti quantitativi di marijuana per complessivi 35,5 grammi. L’operazione è scattata a seguito di alcune segnalazioni di situazioni di degrado all’interno del giardino Colucci, causate anche dalla presenza di soggetti tossicodipendenti che avrebbero fissato il luogo quale punto di ritrovo per l’assunzione di sostanze stupefacenti, con potenziali pericolosità in danno degli anziani, delle donne e dei bambini che frequentano il centralissimo parco.