Ascoli, ragazzo di 26 anni sorpreso a spacciare di dosi di cocaina

ASCOLI - I carabinieri della compagnia di Ascoli Piceno, a conclusione di specifici controlli serali e notturni presso i luoghi pubblici più frequentati dagli ascolani, in diversi contesti hanno fermato ed identificato tre giovani del posto: un ragazzo di 26 anni è stato trovato in possesso di svariate dosi di cocaina e sarà denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre un diciottenne e un ventenne sono stati trovati dai carabinieri con alcuni grammi di marijuana e hashish e saranno segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti alla Prefettura di Ascoli Piceno.

