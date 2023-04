ASCOLI - La città sarà presto teatro di un grande evento: splendida cornice il Forte Malatesta. L’appuntamento si terrà a giugno e riannoderà i fili con la storia del sito e la prestigiosa mostra “Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere”, presente in questo periodo nelle sale del Forte. E proprio in questa direzione, si sta pensando alla partecipazione di nomi di spicco del mondo del cinema e della televisione. L’evento strizzerà l’occhio anche ai più giovani: chissà che nel capoluogo non approdino gli attori di Mare Fuori, serie televisiva cult e di grande successo. Prodotta da Rai Fiction, tra febbraio e marzo è andata in onda la sua terza stagione su Rai Play e Rai Due. La serie racconta le vicende, i sogni, il coraggio e la voglia di riscatto di un gruppo di giovani detenuti in un istituto penitenziario di Napoli. Tra gli interpreti ci sono Carolina Crescentini e Massimiliano Caiazzo, nei panni dell’amatissimo personaggio “Carmine”, uno degli attori più ricercati del momento. Le riprese della quarta partiranno a maggio.

Termina il 4 giugno l’esposizione “Tra luci e ombre. Tracce di vita dal carcere”: la mostra, inaugurata lo scorso 4 marzo, nasce dal ritrovamento dell’unica testimonianza fotografica del Forte Malatesta immediatamente successiva al trasferimento, nel 1980, all’attuale casa circondariale del Marino del Tronto. A ragione di ciò, nel percorso mostra si prendono in considerazione gli ultimi trent’anni di attività del carcere fino alla sua definitiva chiusura. Si tratta di un racconto per immagini realizzato dal fotografo Paolo Raimondi che plasma la memoria storica di questo luogo. A cura di Stefano Papetti, Cristina Peroni, Aurora Alberti e Cristiano Massari, vuole essere pretesto per rivalutare l’errore come forza propositiva, punto di partenza per costruire un nuovo sguardo.

Torna anche Alessandro Borghese con 4 ristoranti



Torna in città “4 ristoranti”. La prossima settimana una troupe del fortunato programma, condotto da Alessandro Borghese, sarà impegnata in alcune riprese. Il cooking show mette in gara quattro ristoratori di una stessa area geografica. Ogni concorrente inviti a cena gli altri tre che commentano e votano location, menù, servizio e il conto per stabilire chi tra di loro è il migliore. Nel novembre 2015, Borghese elesse La Croisette di San Benedetto “miglior ristorante delle Marche gestito da marito e moglie”, al termine di una sfida con gli ascolani Il Desco e Piccolo Teatro e il sambenedettese Il Gambero da Tato.