E' morto Marco Straccia segretario dei pensionati del sindacato della Cgil

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - La Cgil di Ascoli piange Marco Giacomo Straccia colonna portante del sindacato piceno morto a 70 anni. È stato responsabile, per molti anni, del sindacato della scuola, della funzione pubblica (enti pubblici) e responsabile dell’organizzazione della Cgil. Negli ultimi dieci anni è stato impegnato nel sindacato pensionati con l’incarico di segretario generale. A lui si deve la nascita dell’università della libera età Uplea. Comunista, noto per il suo impegno antifascista era componente del direttivo Anpi, contribuì alla costituzione della libreria Rinascita. Tutti lo ricordano come grande figura carismatica del sindacato e dell’associazionismo. Nella sua lunga militanza, durata più di 50 anni, si è impegnato in numerose vertenze, comunque sempre ricercando l’unitarietà e soluzioni condivise.Lascia una grande eredità come uomo e come sindacalista, sempre in difesa dei lavoratori, dei pensionati e dei più deboli. Immancabile nelle manifestazioni in compagnia della sua pipa. I funerali domani in forma laica alle 10 alla Casa Funeraria Damiani in via dell'Aspo.