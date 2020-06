Ascoli, Marco ucciso da un edema a 18 anni: gara di solidarietà per il funerale

ASCOLI - Saranno celebrati questa mattina alle 10,30 nella chiesa del Cuore Immacolato di Maria i funerali di Marco Neri, 18 anni appena compiuti, deceduto a seguito di un edema polmonare-cerebrale come emerso dopo l’autopsia. Alcuni imprenditori e semplici cittadini, in maniera spontanea, si sono offerti di devolvere somme di denaro per pagare le onoranze funebri aiutando così economicamente i genitori dello sfortunato ragazzo, Claudio (Sullivan) ed Alessia.

Ed è stata proprio la madre a fare la tragica scoperta l’altro ieri quando ha rinvenuto il figlio a terra, privo di sensi. Marco Neri, neo diciottenne si era trasferito con la madre in via Marconi, nel quartiere Tronto a Martinsicuro. Abitava in un appartamento nella zona più a ridosso del fiume. Vi si era trasferito da Ascoli dopo la separazione dei genitori



La madre ha subito chiamato i soccorsi ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Martinsicuro per compiere i rilievi. Il pubblico ministero ha disposto l’esame autoptico sul corpo del giovane perché non erano chiare le cause delle morte. Era stata comunque esclusa, fin da subito, l’ipotesi di una morte violenta e quindi di un gesto estremo.

La sfortuna

D’altronde nella camera da letto di Marco dove la madre lo ha ritrovato esanime i carabinieri non hanno trovato nulla che rimandasse a qualcosa di anomalo Marco Neri è stato un ragazzo molto sfortunato. Solamente pochi mesi fa era uscito da una comunità di recupero, nella quale era finito per uscire dal tunnel della tossicodipendenza. Sembrava avercela fatta e stava provando ad iniziare una nuova vita con la madre fino all’edema che lo ha stroncato in giovane età. «Ho cercato di proteggerti in tutto e per tutto. Non ci sono riuscita. Perdonami» ha scritto la madre sui social. Un dolore immenso che rimarrà per sempre.

