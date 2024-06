Ascoli, Marco Fioravanti è l'enfant prodige di FdI. Sindaco bis più votato d'Italia

ASCOLI - L'enfant prodige di Fratelli d'Italia stupisce ancora. Marco Fioravanti ha raggiunto un altro primato: quello del sindaco di un capoluogo di provincia più votato d’Italia, con la medaglia al petto di una percentuale praticamente bulgara: il sindaco uscente infligge un distacco notevole al candidato di centrosinistra Emidio Nardini: circa il 75% contro il 25%.

«Il popolo è con me e io sono con il popolo, continueremo a scrivere insieme pagine importanti per la città», ha sottolineato il primo cittadino in attesa del risultato definitivo.