Ascoli, il sindaco non vieta i botti di Capodanno ma dà consigli

ASCOLI - A differenza di altri sindaci, il sindaco di Ascoli, Marco Fioravanti ha deciso di non vietare i botti di fine anno. Il Comune di Ascoli però sensibilizza tutti i cittadini a un uso consapevole degli articoli pirotecnici. In particolare, tutti sono invitati a non utilizzare o a limitare al massimo l'utilizzo dei "botti", privilegiando viceversa l'impiego di prodotti meno invasivi e pericolosi, quali quelli, ad esempio, che valorizzano i giochi di luce e che producono effetti scenici gradevoli e meno dirompenti. Pertanto si invitano i "consumatori" di tali articoli a fare un uso responsabile degli stessi, che presupponga l'adozione di tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire rischi per la propria e l'altrui incolumità. © RIPRODUZIONE RISERVATA