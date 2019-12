Ascoli, sgravi fiscali a chi decide di spostare la residenza

ASCOLI - Il tappo di spumante che salterà nelle prossime ore, il primo per il sindaco Marco Fioravanti e la sua giunta, viene come da tradizione accompagnato da un resoconto di inizio legislatura e dalle anticipazioni su priorità e azioni principali da mettere in campo già nel 2020 e anche negli anni seguenti. E nel lungo elenco, tra le cose già fatte e quelle programmate, emergono alcune novità o vengono confermate indiscrezioni o anticipazioni informali. Una fra tutte, l’intenzione di attivare agevolazioni fiscali o altre misure per coloro che verranno a risiedere sotto le cento torri. Uno stimolo per incentivare il sempre più necessario ripopolamento della città dopo anni di tendenza negativa dal punto di vista demografico, con l’assist del terremoto. © RIPRODUZIONE RISERVATA