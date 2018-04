Ex consigliere comunale trovato senza vita in casa: aveva 47 anni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Tragedia nella frazione Piane di Morro a Folignano. E' stato ritrovato morto dai familiari l'ex consigliere comunale di Ascoli, Marco Cappelli di 47 anni. Sul posto i carabinieri di Folignano. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Marco Cappelli era stato eletto nelle scorsa legislatura nelle fila della lista civica in appoggio a Guido Castelli ed era rimasto sempre in contatto con il mondo della politica vicino sempre alle posizioni del centrodestra. La sua improvvisa morte ha profondamente turbato la città e in particolare il mondo della politica.