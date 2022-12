ASCOLI - La città e il teatro Ventidio Basso per il 2023 puntano sui concerti live, grazie a Dardust e Mannarino. Dopo Claudio Baglioni e Simone Cristicchi, star della fine del 2022 in teatro, l’anno nuovo in città si presenta con alcuni appuntamenti di musica dal vivo molto attesi. I primi due eventi avranno luogo nel mese di marzo e coinvolgeranno due beniamini pubblico, nonostante si tratti di nomi caratterizzati da stili completamente diversi l’uno dall’altro.



Il 4 marzo è stato confermato il debutto nazionale presso il teatro ascolano del nuovo tour del musicista, autore e direttore d’orchestra Dario Faini, in arte Dardust, che ha scelto di nuovo la sua città per presentare un suo ultimo album, il quarto della sua fortunata carriera. L’artista presenterà la sua nuova produzione, pubblicata da poche settimane sul mercato internazionale da Sony Music Masterworks e Artist First, intitolata “Duality”. Sul palcoscenico del massimo cittadino si aprirà il giro di concerti internazionali, grazie alla proposta dal vivo che conferma Dardust quale pioniere della musica contemporanea, tra inediti suoni e note provenienti da un repertorio classico alternativo. L’artista porterà sotto i riflettori le sue due anime – pianoforte solo ed elettronica – in un’esperienza live multidimensionale inedita, accompagnata da effetti visivi spettacolari.

La serata con Dardust



Dopo la serata con Dardust, che lo vedrà protagonista in due momenti diversi con le sue due anime musicali, la cui seconda contiene i brani “Forget to be” e “Inno” (Prologo) presentati alla Cerimonia di chiusura dei Giochi olimpici invernali di Beijing 2022, trasmessa in mondovisione, il Ventidio Basso ospiterà Alessandro Mannarino. Il cantautore romano, amatissimo dai giovani, approderà nel capoluogo piceno il 12 marzo, per presentare dal vivo le canzoni del suo quinto album “V”, uscito un anno fa. Per l’artista, scoperto a “Viva Radio 2”, la nota trasmissione radiofonica di Fiorello e Marco Baldini, si tratta di un ritorno alle esecuzioni in pubblico, a 12 anni dall’uscita del suo primo disco, “Bar della Rabbia”, con cui vinse il Premio Giorgio Gaber e con il quale fu in lizza al Premio Tenco. Il nuovo disco in studio, preceduto dall’uscita dei due singoli “Africa” e “Cantaré”, composto da 13 tracce registrate tra New York, Rio De Janeiro, Città del Messico, Los Angeles e Roma, una volta uscito ha subito raggiunto il primo posto della classifica Fimo Album dei vinili più venduti e il secondo posto della classifica generale degli album più ascoltati. Per il cantautore, che è nato nel 1979, sarà l’opportunità di ripresentare sul palco del teatro ascolano i pezzi più noti del suo repertorio- da “Fiume Nero” a “Statte zitta”, da “Arca di noè” a “Bandida” sino a “Me so mbriacato” – provenienti dai suoi fortunati album: “Bar della rabbia” (2009), “Supersantos” (2011), “Al monte” (2014), “Apriti cielo” (2017) e il recente, appunto, “V”, uscito poco più di un anno fa.