La mamma: «Così ho salvato il mio bimbo di 5 anni che stava soffocando»

di Luigina Pezzoli

ASCOLI - Un cioccolatino gli stava bloccando il respiro, si è trattato di una manciata di secondi e suo figlio di cinque anni avrebbe potuto morire. Momenti drammatici che Alessandra, una mamma che vive ad Ascoli, non potrà certo dimenticare ma che vuole raccontare per ribadire l’importanza di seguire corsi di disostruzione pediatrica organizzati dalla Croce Rossa, come aveva fatto lei qualche giorno prima di quel tragico episodio. «Quando ho partecipato a quel corso non avrei mai potuto immaginare quanto poi sarebbe stato importante – racconta Alessandra - poiché oggi, a distanza di pochi mesi, posso affermare con certezza che quella lezione ha salvato la vita di mio figlio di cinque anni».