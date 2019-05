Mamma Carla morta folgorata: consulenti a caccia della verità

di Luigi Miozzi

ASCOLI - Verrà nominato un consulente tecnico d’ufficio per fare chiarezza sulle cause della morte di Carla Benigni, la giovane mamma di 36 anni che alla vigilia di Ferragosto del 2015 morì folgorata all’esterno della sua abitazione di Castignano mentre stava montando degli addobbi in vista della manifestazione di Templaria che sarebbe stata inaugurata il giorno successivo. Ieri mattitNa, davanti ai giudici del tribunale di Ascoli si è aperto il processo di primo grado nei confronti di tre persone che, a vario titolo, vengono ritenute responsabili della morte di Carla Benigni e che, per questo motivo, devono rispondere del reato di omicidio colposo.