Ascoli, i tombini non funzionano bene: allagati dalla pioggia parcheggi e strade

ASCOLI - Le incessanti giornate di pioggia che stiamo vivendo dall’inizio della settimana, arrivate dopo un lunghissimo periodo privo di precipitazioni, ripropongono il problema annoso degli allagamenti delle strade, dovuti non solo alle precipitazioni stesse ma anche ad una serie di altri fattori che dimostrano la non adeguata condizione in cui versano gli asfalti stradali, oltre al mal funzionamento dello scorrimento delle acque reflue, spesso condizionato dalla non accurata manutenzione degli scarichi. Ma il problema non va a verificarsi solo a causa delle continue buche che si creano nelle arterie del centro, la cui pavimentazione appare compromessa a causa dell’intenso traffico pre quarantena, come dimostra l’esigenza di ripristino di piazza Sant’Agostino, attualmente oggetto di lavori. Una delle cause è da attribuire anche all’intasamento dei chiusini, che servono a facilitare lo scorrimento e il deflusso delle piogge.

Se a Monticelli gli abitanti lamentano frequentemente allagamenti per via dei tanti cortili e parcheggi di ghiaia e terra, dove mancano proprio le vie di scorrimento in seguito all’accumulo di acqua piovana, nelle zone del centro storico ad essere sul banco degli imputati sono soprattutto i non frequenti interventi di pulizia, in virtù dell’immancabile ammasso di pietrisco e detriti che inevitabilmente si forma dopo fenomeni di una certa intensità o comunque persistenti. Ma le responsabilità maggiori degli intasamenti sono da attribuire agli abitanti stessi, artefici di mancate azioni di educazione civica.



