ASCOLI - Il rischio maltempo, che sulla base delle previsioni meteorologiche potrebbe nelle prossime ore prendere di mira anche il territorio ascolano, con annunci reiterati di possibile neve o di abbondanti piogge, preoccupa anche Palazzo Arengo.

E mentre si monitora la situazione, su un aspetto in particolare, ovvero quello del trasporto scolastico, l’amministrazione comunale allerta la potenziale utenza (studenti e relative famiglie) per prepararsi all’eventualità di possibili ritardi o addirittura interruzioni del servizio. In tale direzione, infatti, è stato pubblicato un avviso con il quale si forniscono indicazioni su come tenersi aggiornati e come comportarsi nell’evenienza di problemi per il servizio a causa di condizioni atmosferiche avverse, in particolare da oggi fino a martedì 24 gennaio.



Il messaggio che l’Arengo rivolge alle famiglie con figli che utilizzino il trasporto scolastico, di fatto, è indirizzato a informare riguardo quelli che potrebbero essere i potenziali problemi, tra oggi e martedì prossimo, in caso di maltempo con possibili nevicate o piogge con rischio di frane, facendo riferimento a «possibili ritardi o interruzioni del servizio qualora alcuni tratti di strada, specie in località collinari, dovessero essere ritenute pericolose dal conducente dello scuolabus, anche in considerazione dell’utenza trasportata».

APPROFONDIMENTI L'ALLARME Si sdraia sui binari della stazione, a 32 anni salvato dal barista e da un suo cliente

In base al regolamento comunale specifico, infatti, «qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di impercorribilità o pericolosità temporanee dovute a neve, ghiaccio o altre cause di forza maggiore, gli autisti, al fine di salvaguardare l’incolumità dei trasportati, sentiti il gestore del servizio di trasporto scolastico e il Comune, stabiliscono se sia possibile o meno raggiungere determinate località, sia nel percorso di andata che in quello di ritorno». In tali casi, come si sottolinea nell’avviso comunale, i genitori saranno informati dal personale di assistenza sugli scuolabus di eventuali ritardi o sospensioni del servizio sin dalle prime ore della mattina stessa in cui si verificherà l’emergenza meteo.



«Tuttavia - si legge nell’avviso diramato dall’amministrazione comunale - poiché tali comunicazioni potrebbero risultare tardive, al fine di consentire ai genitori di organizzarsi autonomamente per il trasferimento a scuola dei propri figli, si invitano i medesimi a verificare la funzionalità del servizio di trasporto di andata e ad accertarsi del servizio di ritorno a casa telefonando in orario d’ufficio al Servizio trasporto scolastico del Comune oppure al numero verde 800068678».

Nell’eventualità in cui si rendesse impossibile effettuare il trasporto di ritorno a cause delle sopraggiunte condizioni meteo avverse «sarà comunque garantita la custodia dei bambini a scuola e i genitori saranno informati dal personale di assistenza sugli scuolabus oppure dagli uffici comunali della impossibilità di espletare il servizio di trasporto. E sulle modalità del ritiro dei propri figli dalla scuola di appartenenza, potrà essere contattata la scuola stessa».