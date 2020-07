Maltempo e pericolo assembramenti: a rischio il summer party a San Marco

ASCOLI La città sta faticando non poco ad organizzare la ripresa attraverso la realizzazione di eventi estivi. Le restrizioni, per quanto allentate e decisamente lontane del periodo del lockdown, continuano a creare problemi nell’allestire feste, spettacoli, fiere, concerti. Uno dei più interessanti ed attesi appuntamenti di questa stagione estiva, fissato da tempo per la sera di sabato 25 luglio al Pianoro di Colle San Marco, ha avuto sinora una genesi abbastanza travagliata. L’evento, concepito proprio per essere svolto in uno spazio particolarmente esteso per evitare l’eventualità di assembramenti tra i partecipanti e voluto invece allo scopo di poter organizzare una scaletta che preveda aperitivi, musica, ballo e cena all’aperto, in condizioni non caotiche tra i partecipanti, ha ricevuto negli ultimi giorni pareri contrastanti tra gli over 40, a cui è principalmente rivolto. Se da una parte c’è chi nutre un’assoluta voglia di voltare pagina, cercando di divertirsi in condizioni di assoluta sicurezza, tentando il ripristino di forme di svago sano, dall’altra appare evidente in taluni l’atteggiamento scettico verso iniziative che, rafforzate anche dalla contrarietà espressa dalle forze dell’ordine, portano con sé il timore di poter sfociare in assembramenti che non garantiscono la sicurezza e quindi di svolgersi in condizioni a rischio per la salute di chi vi prende parte.



Così, anche in relazione ad un temporale che le previsioni meteo prevedono proprio per la serata di sabato, rischia di essere messo in “stand by” per il momento il party danzante concepito in ogni particolare nel prato di Colle San Marco. La manifestazione sulla carta dovrebbe rappresentare il primo tentativo di riaprire il periodo delle feste nell’Ascolano, soprattutto per tutti coloro che per varie stagioni hanno fatto parte dell’associazione “Amici degli anni ‘80”. Una superfesta sotto la regia dell’anima del movimento, l’infaticabile dj Ermanno Carucci, con l’ausilio di ristoratori locali, che ha voglia di recuperare il clima e il coinvolgimento dimostrati nelle tantissime serate create negli ultimi anni in città, ambientate con successo in numerose sedi del capoluogo piceno, dal Circolo cittadino al Caffè Meletti sino alla stessa piazza del Popolo, in occasione del Carnevale di varie stagioni.

Da settimane, Carucci, impegnato ad effettuare dirette facebook pomeridiane all’interno di vari esercizi commerciali della città, sta cercando faticosamente di riportare movimento e vivacità. «Sto lavorando per far rinascere Ascoli attraverso la musica, studiando serate in grado di far divertire» afferma, sottolineando l’importanza del grande sforzo per la serata prevista a San Marco e a rischio di essere rimandata. «Spero che sia solo per il maltempo: in passato non c’è mai stata calca e alcun problema tra noi amanti della dance anni ‘80» rivela Cinzia De Angelis, rammaricata per la possibilità che venga meno un appuntamento in grado di far tornare il divertimento, in una location sicura e di grande bellezza. «Non posso credere che sia in forse il “Summer Party” per questioni legate alla sicurezza: in riviera ci sono locali microscopici con gente sempre assiepata e tutto va avanti come se niente fosse» conclude in maniera molto critica la studentessa Olga Verontsova, certa che un simile luogo oltre all’impossibilità che si accalchino le persone possa garantire ai partecipanti di frascheggiare e di scoprire un vero paradiso nei dintorni di Ascoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA