Ascoli, dopo la neve, la pioggia: chiusa la Salaria per una frana. Allarme per l'agricoltura

ASCOLI - Prima la neve tardiva poi la pioggia, tanta pioggia: frane e smottamenti nel Piceno, mentre il freddo di marzo fa scattare l'allarme per agricolatura.

La situazione più preoccupante è nelle colline di Ascoli, dove le abbondanti hanno provocato frane e smottamenti. A pagarne il prezzo anche la Salaria, chiusa per una frana nei pressii della zona industriale di Campolungo. La Cia agricoltori di Ascoli, Fermo e Macerata segnala anche problemi per le coltivazioni causate dal freddo e dalle gelate: «a rischio primizie di stagione e alberi in fiore».

