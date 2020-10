Dramma al campo di atletica: arbitro di 29 anni si accascia durante l'allenamento, è grave

ASCOLI - Stava facendo allenamento al campo scuola Mauro Bracciolani di Ascoli quando l’hanno visto accasciarsi improvvisamente a terra.

Si tratta di un arbitro ascolano di 29 anni che si trova ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di San Benedetto dove è stato immediatamente trasportato dopo essere stato colto da malore mentre stava effettuando alcuni giri di campo.

Poco dopo le 19, alcune persone che si trovavano al campo scuola di via De Dominicis per fare attività sportiva, hanno notato un giovane che è caduto a terra. In un primo momento, sembrava una banale caduta che può capitare durante la corsa. Ma poi, con il passare dei minuti, è stato notato che il ragazzo faceva fatica a rialzarsi. Alcuni di coloro che si trovavo nelle sue vicinanze si sono avvicinati e hanno capito subito che qualcosa non andava e che l’arbitro ascolano aveva problemi ad una gamba ed anche ad un braccio.

I soccorsi

Immediatamente è stato richiesto l’intervento del 118 che ha inviato sul posto un’ambulanza con il personale medico e paramedico a bordo che ha provveduto a fornire le prime cure al ventinovenne. Il medico, valutando dai sintomi la gravità della situazione, ha disposto il trasferimento all’ospedale di San Benedetto. Qui il giovane è stato sottoposto ad accurati accertamenti che hanno escluso, in un primo momento, gravi patologie. Purtroppo, però, nel corso della notte il quadro clinico e le condizioni del giovane si sono aggravate. Le sue condizioni vengono definite gravi ed è tenuto in cura e sotto costante osservazione dai medici del Madonna del Soccorso che stanno valutando le sue condizioni. Importanti saranno le prossime 48 ore per valutare al meglio il suo quadro clinico e accertare le cause che hanno provocato l’improvviso malore. In un primo momento la situazione, quando il giovane fischietto ascolano è caduto a terra, agli occhi di chi si trovava al campo scuola non è apparsa così grave come, invece, si è rivelata .

© RIPRODUZIONE RISERVATA