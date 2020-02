Ascoli, si accascia colpito da un malore: avvocato salvato da un commerciante

ASCOLI - Attimi di paura ieri mattina intorno alle 11 in Piazza del Popolo ad Ascoli quando un avvocato di circa cinquant’anni improvvisamente ha accusato un malore ed è caduto a terra. È stato un commerciante, che aveva assistito alla scena, ad intervenire e a prestare soccorso al professionista che giaceva privo di sensi.

LEGGI ANCHE:

Sconcerto tra gli automobilisti: il branco di cinghiali attraversa lo svincolo della Statale

Stroncato da un malore sulle scale. Secondo dramma in 48 ore in una palazzina

L’intervento del commerciante si è dimostrato provvidenziale per rianimare il cinquantenne ed evitare conseguenze più gravi. Nel frattempo, è stato richiesto del 118 e la centrale operativa Piceno Soccorso ha inviato sul posto un’ambulanza con il personale medico a bordo che giunto in Piazza del Popolo ha provveduto a fornire le prime cure all’avvocato per poi trasferirlo al pronto soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA