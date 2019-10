Ascoli, Maestri del lavoro: Aquile d’argento, d’oro e diamante, i premiati

ASCOLI - Un’affollata Sala della Ragione di Palazzo dei Capitani è stata ieri mattina lo scenario dell’edizione 2019 della cerimonia “Maestri del Lavoro”, l’appuntamento biennale organizzato dall’associazione “50&Più” di Ascoli. La manifestazione, che dal 1974 intende premiare coloro che hanno svolto attività commerciale per decine di anni, sia come titolari che come dipendenti, quest’anno ha voluto insignire 35 lavoratori doc, che hanno palesato dedizione e passione per il proprio operato. Durante la mattinata, in cui è stata ricordata con commozione tra i presenti la figura storica della manifestazione, Dante Di Mattia, scomparso lo scorso anno, sono state consegnate le tre tipologie diverse di onorificenze: le “Aquile d’Argento”, per i 25 anni di lavoro, “Le Aquile d’Oro” a chi si è speso per quattro decenni e le “Aquile di Diamante” a coloro che hanno svolto l’attività per 50 anni di servizio. L’evento, patrocinato dalla Regione Marche, dalle Province e dai Comuni di Ascoli e Fermo e dalla Camera di Commercio, è stato aperto dal presidente della locale sezione “50&più”, Guido Nardinocchi, che ha anticipato i saluti di tutte le autorità e ha chiuso la cerimonia, prima di far spostare il pubblico presente all’hotel Villa Pigna per un convivio. Il presidente, che nell’organizzazione è stato affiancato dal segretario Daniela Di Mattia, durante l’appuntamento ha ricordato la valenza di simili traguardi professionali, soprattutto in anni, quelli attuali, in cui la crisi e le nuove modalità commerciali rendono difficile il poter andare avanti. «La figura dei maestri del lavoro esprime amore, in molti casi quasi abnegazione per il proprio lavoro» ha detto il neo-presidente Nardinocchi, sottolineando che l’associazione “50&Più” operi per tutelare, assistere, affermare e valorizzare del ruolo della persona anziana. Le Aquile d’Argento sono andate a Palma Amatucci, Fernanda Basili, Lino Capriotti, Graziano Cimadamore, Luigi Eusebi, Enzo Lancianese, Fabrizio Marconi, Rosella Recchioni, Antonio Ruggeri, Enzo Tiburtini e Giorgio Trobbiani.Le Aquile d’Oro le hanno ricevute: Emidio Angelini, Costantino Badili, Luigi Basili, Silvio Camaioni, Anna Maria Cicconi, Giambattista Crescenti, Nicolina Falleroni, Maria Ferrara, Sandro Incicco, Walter Nardinocchi, Vienna Palombini, Pietro Polini, Enzo Steca, Primo Vallorani. Le Aquile di Diamante sono state infine consegnate a Pietro Santini, Franco Capecci, Luciano Cordivani, Ivo De Cesaris, Ottorino Forti, Guido Nardinocchi, Assunta Pierantozzi, Antonio Proietti e Antonio Pulsoni. © RIPRODUZIONE RISERVATA