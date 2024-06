ASCOLI - La comunità parrocchiale di Porta Romana sta vivendo un periodo di grande gioia. Prima per la riapertura della chiesa del SS Crocifisso dell’Icona, parroco don Alvaro Campanelli, ed ora perché sono ritornate le artistiche statue lignee della Madonna del Carmelo e di San Pio da Pietrelcina. Queste, sono state riposizionate in chiesa dopo un accurato restauro effettuato nel laboratorio dello scultore Konrad Perathoner di Ortisei.

La statua

In particolare, l’antica statua della Madonna, collocata in una nicchia sul lato sinistro guardando l’altare, è stata riportata allo stato originario, al punto che le decorazioni dorate della veste e del manto mostrano, ai fedeli e agli occasionali visitatori, tutto il loro fulgido splendore. «Gli ornamenti sono perfettamente leggibili e se ne avvale la godibilità visiva - dice il parrocchiano Enzo Morganti -. Non si conosce l’autore ma le sue linee sobrie, le fattezze del volto e l’espressività di Maria, fanno pensare all’opera di un artista capace ed esperto. All’immagine, inoltre, è stata applicata una nuova corona dorata e l’intera figura emana dolcezza e amabilità”. L’altra effige, più moderna, di San Pio, in legno di tiglio, era stata inaugurata il 27 dicembre del 2015. L’ autore, già citato, è Konrad Perathoner, scultore specializzato in opere sacre. Molti suoi lavori, infatti, figurano nelle chiese e nei luoghi sacri, sia in Italia sia in Europa. La statua di San Pio presentava deterioramenti dovuti alle lesioni riportate dalla cupola della chiesa per il sisma del 2016. Ora, dopo un accurato intervento di ripulitura e verniciatura, la statua è tornata come nuova. Due ottimi restauri che rendono ancora più prezioso il legame spirituale che lega la Madonna e San Pio alla chiesa del SS. Crocifisso dell’Icona e, di conseguenza, al popolo ascolano.

L’invito

«Le due effigi - conclude Morganti - invitano alla devozione e all’ammirazione: opportuno fare una visita alla settecentesca chiesa di Porta Romana e riaperta recentemente al culto a 7 anni dal terremoto”. Dal 7 giugno, inoltre, qui si sta celebrando il mese del SS. Crocifisso dell’Icona, con preghiere particolari per i malati. Questo il programma: ogni mattina ore 6,10 coroncina e 6,30 messa - ogni sera, ore 18 recita del Rosario e 18,30 messa; ogni venerdì ore 17 disponibilità per le confessioni, 18 via Crucis e 21 Adorazione Eucaristica. Ogni anno, nella prima domenica di luglio, si celebra, a Porta Romana, la festa.