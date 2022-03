Due macchinari nella battaglia contro i tumori: tac-simulatore e un acceleratore lineare per la radioterapia del Mazzoni

ASCOLI - Si è tenuta al Mazzoni l’inaugurazione di due nuovi macchinari all’avanguardia nella radioterapia e nella lotta contro il cancro. Si tratta di una Tac-Simulatore e di un acceleratore lineare che, come sottolineato dal direttore dell’Area vasta 5, Massimo Esposito, testimonia l’attenzione della Regione per il Piceno evidenziando l’importanza del rinnovo tecnologico che aumenta la possibilità di riuscita del trattamento radiante nella cura dei tumori. Una iniziativa che avrà delle ripercussioni positivi non solo per il sud delle Marche ma per tutto il territorio regionale.



«Si tratta di un investimento sulla rete oncologica marchigiana - rimarca l’assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini -. Il fatto che il nuovo acceleratore lineare sia collocato ad Ascoli, significa che sarà a disposizione non solo di Ascoli e del Piceno ma di tutte le Marche. Dobbiamo continuare ad immaginare una rete di prossimità garantendo ai cittadini, soprattutto sulle terapie oncologiche, le migliori prestazioni, sia professionali che delle macchine elettromedicali».

L’assessore ha poi ribadito la necessità di riequilibrare gli investimenti sul territorio regionale ed è per questo motivo che sono previsti finanziamenti. Sono passati circa venti anni da quando è stato aperto al Mazzoni il centro di Radioterapia e nel corso degli anni ha saputo mantenersi sempre all’avanguardia. «Inauguriamo un acceleratore lineare e una Tac simulatore, una tac dedicata alla Radioterapia per fare piani di cura che servono al paziente per concentrare la dose radiante sull’eventuale tumore risparmiando i tessuti sani - spiega Carlo Marinucci, direttore del dipartimento dei servizi dell’Area vasta 5 -. È necessario che queste macchine siano gestite da una equipe qualificata e pertanto sono stati aggiornati i medici, i tecnici e gli infermieri. L’equipe di Radioterapia lavora a stretto contatto con l’equipe di fisica sanitaria in quanto devono gestire i pazienti nel miglior modo possibile»



L’equipe di Radioterapia è attualmente composta da quattro medici, oltre al responsabile dell’unità operativa, nove tecnici, quattro infermieri professionali, due collaboratori ausiliari e due collaboratori amministrativi. L’inaugurazione dei nuovi macchinari è stata anche l’occasione per presentare il nuovo direttore del servizio di Radioteria, Antonio Ferretti, che ha rimarcato l’importanza o di avere a disposizione i due nuovi macchinari. «Abbiamo due macchine di ultima generazione che rappresentano una sfida importante per l’Area vasta 5 - dice il direttore di Radioterapia -. Riusciremo a dare delle risposte importanti in termini di tempi e qualità cercando di accontentare i bisogni e la popolazione. Siamo in prima linea per questo e cercheremo di dare le migliori risposte». L’inaugurazione che si è svolta alla presenza, tra gli altri, del direttore generale dell’Asur, Nadia Storti, degli assessori regionali Guido Castelli e Giorgia Latini e dei sindaci Fioravanti e Spazzafumo, si è conclusa con la benedizione del vescovo Gianpiero Palmieri.

