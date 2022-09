Tifosi dell'Ascoli a lutto per la prematura morte a 53 anni dell'ultrà ​Cristiano Neeskens Orsini

ASCOLI - I tifosi dell'Ascoli calcio sono a lutto per la prematura scomparsa a soli 53 anni dopo una lunga malattia di Cristiano Orsini soprannominato Neeskens per la sua somiglianza al talento dell'Olanda degli anni Settanta.

Il ricordo del gruppo 1898

A ricordare Cristiano, giocatore di calcio, un post sui social degli Ultras 1898: "Cristiano i tuoi colori indosso, una birra e il solito bancone … Burbero nei modi ma dal cuore gentile, non negavi mai una battuta o una parola su curva e squadra. Ora Cri, brinderai con gli altri indicando a noi la via". Con molta probabilità il tifoso dell'ascoli sarà ricordato in curva durante la prossima partita Ascoli-Cittadella in programma alle 14 allo stadio del Duca