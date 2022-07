Ascoli, avvocatura e politica in lutto: si è spento a 75 anni Francesco Marozzi

ASCOLI - Si è spento all'età di 75 anni l'avvocato Francesco Marozzi, ex presidente dell'Ordine provinciale degli avvocati. Numerosi gli incarichi anche nel mondo politico. Dopo l'iscrizione da giovane nel Partito comunista è stato negli anni Ottanta capogruppo del Pci in consiglio comunale ad Ascoli e poi consigliere regionale. La camera ardente è stata allestita presso Casa Damiani ad Ascoli. La cerimonia funebre in forma laica si terrà domani alle 17.