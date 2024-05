Castel Trosino in lutto, Angelo Angelini ucciso da un malore a 53 anni mentre è in giardino con la famiglia

ASCOLI - La comunità della frazione di Castel Trosino di Ascoli è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Angelo Angelini di 53 anni stroncato da un malore mentre era in compagnia dei familiari nel giardino della sua abitazione.

Il giorno prima aveva partecipato a un matrimonio e nulla faceva presagire della tragedia. Lavorava alla Manuli ed era un membro molto attivo delle associazioni Castrense 96 e Faracastrum. Lascia la moglie e due figli.