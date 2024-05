ASCOLI La comunità di Castel Trosino, frazione di Ascoli, è in lutto per l’improvvisa morte a 53 anni di Angelo Angelini, soprannominato Girolì, sposato con Miranda e padre di due figli. Stava tranquillamente dialogando con alcuni familiari quando improvvisamente ha accusato il malore fatale mentre era in giardino. Si è accasciato a terra perdendo i sensi. I familiari, sconvolti, hanno immediatamente chiesto l’intervento del 118 ma quando gli operatori sanitari, inviati dalla centrale operativa, sono giunti sul posto, per Angelo non c’era più nulla da fare, probabilmente a causa di un infarto fulminante.

La festa

Il giorno prima, Angelo era stato invitato a un matrimonio e aveva lasciato il ristorante intorno alle 22 senza accusare alcun sintomo di malessere. «Al contrario era allegro come sempre, mai visto imbronciato - lo ricorda, commossa, l’assessora comunale agli eventi, Monia Vallesi, anche lei invitata alle nozze - Mai avrei immaginato che l'abbraccio per salutarlo sarebbe stato purtroppo l'ultimo. Il mio amico se ne è andato, come faremo ora? Girolì (il soprannome, ndr) era tanto per tutti noi e nulla sarà più come prima. La gioia, le battute, sarà sempre una stella che brilla per noi».

Le associazioni

Angelo Angelini, lavorava come operaio alla Manuli, fabbrica della zona industriale di Campolungo, ed era molto impegnato nell’associazionismo. Era uno dei maggiori attivisti dell’associazione Castrense 96 e di Faracastrum, dove nei giorni scorsi si stavano gettando le basi per organizzare la tradizionale festa della birra. I funerali di Angelo Angelini saranno celebrati questo pomeriggio alle ore 16 nella chiesa di Castel Trosino.