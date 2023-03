ASCOLI - Inaugurata la nuova sede della Ludoteca Riù al Circolo sportivo Fondazione Carisap – Green park. Un momento a cui hanno partecipato anche alcuni studenti, che hanno svolto attività di riuso con i materiali riciclabili e hanno conosciuto lo scopo e l’organizzazione della ludoteca. Il nuovo spazio a Monticelli sarà aperto gratuitamente ai bambini dai 3 ai 14 anni dal martedì al giovedì, dalle 16 alle 19. L’attività della Ludoteca è centrata sul gioco e sulla libera espressività, ma prevede anche una dimensione educativa.

APPROFONDIMENTI LA SANITA' Ast 5, carriere dei medici ferme al palo. La Cimo «Pronti i ricorsi in tribunale, ci sentiamo traditi: così scattano i licenziamenti»

Lo spirito è quello di riflettere sull’importanza di conoscere e riconoscere tutti quei materiali, generalmente considerati rifiuti da eliminare, che i possono essere riutilizzati e trasformati in strumenti didattici per l’educazione ambientale. Un laboratorio creativo di manualità ed espressività dove l’aspetto ludico si coniuga con quello didattico.

«I genitori possono lasciare qui i bambini perché ci sono delle animatrici che li seguiranno nelle attività didattiche. I bambini utilizzano materiali di riciclo come bottiglie di plastiche e rotoli di carta per creare - spiega Valentina D’Angelo coordinatrice didattica della Ludoteca. - Sono molto contenti di poter fare questi laboratori. Quest’anno la Regione Marche ha deciso anche di utilizzare le stoffe. Andremo nelle ditte per reperire questi materiali per poi utilizzarle nei nostri laboratori. Interverranno anche le famiglie per utilizzare materiali che non utilizzeranno più».

La ludoteca

L’assessore ai Servizi sociali Massimiliano Brugni evidenzia: «Con la Ludoteca Riù diamo la possibilità alle famiglie di avere uno spazio dedicato ai loro figli in orario pomeridiano, dove poter imparare tanti aspetti del mondo del riciclo e del riuso, seguiti da personale qualificato. Crediamo molto in questo spazio, di crescita e cultura civile. I bambini sono gli adulti del futuro e devono crescere con questa mentalità, aiutando anche i genitori in questo compito».

Il vicepresidente della cooperativa Il Picchio Franco Bruni conclude: «Questa realtà mette insieme sostenibilità ambientale e gioco del riciclo. Anche la bottiglietta di plastica si può usare per qualcosa che può fare divertire i bambini».