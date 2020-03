Ascoli, Luciano Agostini fra i contagiati del Coronavirus. «Ma ora sto bene»

ASCOLI - Fra i 56 contagiati al Coronavirus della provincia di Ascoli, figura anche l'ex onorevole Luciano Agostini, responsabile della sanità a livello regionale per il Partito democratico. L'esponente dei democrat ha contratto il virus, probabilmente, durante uno dei suoi numerosi impegni politici in questo drammatico momento per la sanità marchigiana ha contratto il Covid-19. L'ex vice presidente della giunta regionale ha rassicurato tutti: Sono in isolamento domiciliare, in quarantena, e le mie condizioni di salute sono buone".

