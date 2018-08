Il cavaliere Innocenzi del sestiere di Porta Solestà conquista il Palio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ASCOLI - Luca Innocenzi, cavaliere di Porta Solestà, ha vinto il Palio della Quintana dedicato al santo patrono Sant'Emidio che proprio oggi viene celebrato dai cittadini di Ascoli. Con questo successo il sestiere gialloblu conquista la terza stella, avendo vinto trenta palii e riscattandosi dopo la delusione di luglio. Il grande caldo ha condizionato non solo la giostra agostana ma soprattutto il corteo storico composto da 1.400 figuranti che hanno sfilato sotto i 40 gradi indossando abiti in velluto, calzamaglie e armature e in alcuni casi ci sono stati anche dei malori legati proprio alla canicola.