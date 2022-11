ASCOLI - In città arrivano i divi del cinema e della televisione. Prima che Ascoli diventi scenario di una delle tappe del “Piceno cinema festival”, manifestazione prevista in città dal 6 al 10 dicembre, ad allestire una lezione incentrata sull’arte recitativa tra i banchi del liceo artistico Licini è approdato Lorenzo Flaherty. L’artista romano ha abbandonato per un giorno lo svolgimento della kermesse, di cui fanno parte anche i registi Massimo Cappelli e Ricky Tognazzi, il cineasta e sceneggiatore Enrico Vanzina, i critici Ignazio Senatore e Alberto Castellano, gli attori Paolo Conticini e Fabio Troiano, per raggiungere gli alunni che frequentano gli ultimi anni della scuola ascolana e offrire loro spunti recitativi e lavorativi.

L’attore, da oltre 25 anni sulla breccia tra cinema (“Demoni” di Bava, “Festival” di Pupi Avati, “Barzellette” di Vanzina) e televisione (“La dottoressa Giò”, “Piazza di Spagna”, “Distretto di Polizia”) è stato al centro di un appassionato incontro, tra racconti e segreti legati all’universo dei ciak. L’incontro con Flaherty, reso possibile dall’impegno profuso dall’accademia internazionale Formazione, arte e spettacolo, è stato introdotto da Roberto Armiento e Loredana Virgili. Dopo la lezione tenuta in classe, l’ospite è stato protagonista di un elettrizzante shooting fotografico in una delle attrezzatissime sale-posa del Licini, grazie all’indiscussa professionalità del docente Peppe Di Caro, il fotografo del cinema italiano.

Il festival

A dicembre, il “Piceno cinema festival” sarà ad Ascoli, con proiezioni e incontri tra l’auditorium Neroni e il teatro Filarmonici. In particolare, il 9 sarà presentata l’opera “Pasolini!”, performance in forma di lezione-spettacolo con il drammaturgo e filosofo Gianni Garrera, Michele Monetta, Lina Salvatore e la compagnia dei giovani di Icra Project. La giornata finale, quella del 10, sarà assai ricca. Inizierà in mattinata con l’incontro dell’attore-regista Ricky Tognazzi con gli studenti delle scuole superiori della città. Alle 21, al Filarmonici avrà luogo la proiezione del film vincitore e l’assegnazione di tutti i premi del Festival, alla presenza di numerose personalità del cinema.