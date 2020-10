Accoltellato fuori dal bar. Un ex pugile di 49 anni trasportato d’urgenza al pronto soccorso. Fermato l'aggressore/ Video

ASCOLI Ha sferrato tre fendenti con un coltello ad un quarantanovenne ascolano ex pugile al culmine di una lite, che è poi degenerata, dopodiché si è allontanato cercando di far perdere le proprie tracce. Ma pochi minuti dopo è stato individuato e fermato dai carabinieri e condotto in caserma. Tragedia sfiorata nel popoloso quartiere di Borgo Solestà dove in via Verdi, nei pressi del Bar Musical, nel tardo pomeriggio di ieri è scoppiata un alterco tra due persone residenti nella zona. Paura poco prima delle le 19 ad Ascoli. Il ferito è grave.

Il feritore, di origini napoletane, è stato bloccatoche cercava di divincolarsi. L’aggressore è stato ascoltato dagli investigatori che hanno voluto raccogliere la sua versione dei fatti e i motivi che hanno portato alla violenta lite.

